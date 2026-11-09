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Roma Femminile, Oladipo: "La Roma è oggi la mia famiglia. Voglio aiutare altre persone a realizzare i propri sogni"

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
oladipo
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IL MESSAGGERO - Shukurat Damilola Oladipo, difensore della Roma Femminile, ha concesso un'intervista a Il Messaggero, ripercorrendo il suo arrivo nella Capitale dalla Nigeria e la crescita con la maglia giallorossa. La calciatrice ha parlato del rapporto con le compagne e con i tifosi, delle difficoltà iniziali di ambientamento e degli obiettivi per la stagione: «Quest'anno l'obiettivo è di vincerli tutti e tre». Ecco le sue parole.
Intanto come sta a Roma?
«Sto molto bene. Un bel posto dove vivere, mi sento a casa e sono stata accolta calorosamente da tutti: tifosi, compagne e staff. La Roma è oggi la mia famiglia».
Ma si aspettava in così poco tempo di riuscire ad avere questo impatto?
«Non me lo aspettavo arrivando dalla Nigeria a un grande club come la Roma. Il modo in cui mi hanno trattato, e mi trattano, mi ha sorpresa. Mi dà forza, energia, e la spinta per dare ogni giorno il massimo».
Ormai è una leader del gruppo...
«Non mi sento una leader, ma mi piace prendermi le mie responsabilità, nel senso che a volte dico a me stessa: ok, a prescindere da tutto, oggi dobbiamo vincere».
E anche i tifosi ci pare di capire che la stimino parecchio.
«L'amore che mi danno è unico. I loro incitamenti “Ola Ola” prima delle partite mi danno l'energia per dare tutto in campo, su ogni palla, su ogni contrasto. Mi piacerebbe ricambiare».
Crediamo lo stia facendo. Ma ci racconta un po' di lei. La sua vita, come ha iniziato a giocare?
«Ho due fratelli e una sorella. Io sono la più piccola. Ho iniziato a giocare a calcio quando ero molto piccola, per strada. Dove sono cresciuta giocavamo a piedi nudi per strada. Ho continuato facendo qualche torneo a scuola. Lì qualcuno mi ha notata e sono entrata nella mia squadra, il Robo. Poi il salto con la nazionale».
E in tutto questo è arrivata la Roma...
«Quando ho ricevuto l'offerta non ci potevo credere: non me lo sarei mai aspettata. Mi hanno videochiamato il direttore, l'allenatore. Era la prima volta che mi capitava qualcosa del genere. Mi dicevano che avevano bisogno di me. Stentavo a crederci. Bisogno di me? È tutto vero o tra poco mi sveglierò da questo sogno? Ho chiamato il mio agente per chiedere se fosse vero. Mi hanno subito prenotato un volo per le visite mediche. Non riuscivo a crederci. Per me era la realizzazione di un sogno».
Cosa ha fatto le prime ore in città?
«Il primo giorno ero così emozionata che ho pianto tanto. Era la prima volta che viaggiavo verso l'Europa. Per me era tutto nuovo».
Cambio totale di vita, anche col cibo pensiamo.
«Sì, all'inizio non è stato facile. In hotel mi avevano servito qualcosa ma non lo avevo quasi toccato. Ho chiamato il mio agente e gli ho detto che avrei ordinato del cibo africano. Poi siamo usciti e mi ha portato a vedere il Colosseo che secondo me è il posto più bello. Non potevo crederci. Mi sembrava di vivere in un sogno».
Vede la sua famiglia?
«Non è ancora mai venuta a trovarmi, non c'è stata la possibilità per il momento. Sono io che torno a casa».
Che obiettivi si è data per la sua carriera?
«Il mio obiettivo è di aiutare quante più persone in Nigeria. Non è facile arrivare in Europa da lì. Voglio aiutare altre persone a realizzare i propri sogni come ho potuto farlo io».
E nell'immediato, invece?
«Lo scorso anno abbiamo vinto due titoli, perdendo una finale contro la Juventus, quindi quest'anno l'obiettivo è di vincerli tutti e tre».
Da pochi mesi c'è un nuovo allenatore: come si trova?
«Mister Piovani dopo la partita solitamente mi spiega che cosa ho fatto bene e che cosa avrei dovuto fare diversamente, magari coprire meglio una certa zona di campo, salire di più, chiudere meglio una traiettoria. Quando torno a casa ho modo di pensarci in vista della partita successiva e in questo modo sento di migliorare, adattandomi alle richieste del mister. Con Rossettini di solito parlavamo prima della partita e mi diceva a grandi linee quello che avrei dovuto fare».
Con le compagne come si trova? Qual è la più divertente? E la più forte?
«Con tutte benissimo. Impossibile nominarne soltanto una, sono tutte simpatiche. La più forte, invece, adesso direi Manuela Giugliano».

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