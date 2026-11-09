Mora, il piccolo che fa le cose in grande

nelle ultime ore ha anche festeggiato la prima chiamata dalla nazionale maggiore del Portogallo, nella sua versione post-addio di Cristiano Ronaldo. «Fino a un mese fa le cose non andavano così bene, ma bisogna continuare a lavorare e aspettare il proprio momento». L’ora di Mora è scattata. Non servono capacità interpretative per notarlo, visto che contro il Sassuolo è arrivato il terzo gol di fila in serie A — dopo quelli a Cagliari e Udinese — per il talentino classe 2007, che, nella sua versione post-addio di Cristiano Ronaldo.

parla di un teenager in grado di superare con brillantezza le normali difficoltà dell’impatto con il calcio italiano, in una piazza importante come Roma, nell’anno in cui Nessuno scettro da ereditare o paragone blasfemo, ci mancherebbe altro, solo cronaca, che, in una piazza importante come Roma, nell’anno in cui Gasperini vuole puntare al vertice del campionato. «Non mi sorprende il nostro rendimento, so di essere arrivato in una squadra forte. Me ne accorgo negli allenamenti, dove provo a migliorarmi quotidianamente con Gasperini», ha sottolineato Mora. Il primo a credere nelle qualità dell’ex Porto, anche quando le cose non giravano al meglio, è stato proprio il tecnico di Grugliasco, che ha sempre sottolineato come: «Quando tocca il pallone dà l’impressione di poter creare pericoli». [...]

Nelle ultime settimane, senza Dybala che tornerà dopo la sosta a Parma, Mora ha preso spazio sulla trequarti, impreziosendo le partite con le sue giocate negli ultimi 30 metri. Oltre ai già citati 3 gol consecutivi in serie A martedì scorso, a Old Trafford, ha confezionato l’assist per il vantaggio romanista contro il Manchester United, firmato da Soulé. Il secondo della sua stagione, dopo quello col Real Madrid per Malen, non due appuntamenti banali.

Per quanto riguarda i gol, invece, con quello al Sassuolo il portoghese è salito a 4 reti all’attivo, secondo miglior marcatore della rosa — insieme a Pisilli e Soulé — alle spalle di Malen, già a quota 12. Quelli di Mora sono arrivati tutti in campionato, spalmati su 9 presenze. I minuti giocati da Mora in A, però, sono solo 399 in tutto: una media di un’esultanza ogni 100’. [...]

E pensare che, nel frattempo, a Roma Mora si stava già trasformando quasi in un caso. Per il poco spazio raccolto a inizio stagione nella gestione pensata da Gasperini, a fronte dell’investimento fatto dal club. Per il momento, la Roma ha versato 25 milioni nelle casse del Porto, lasciando ai lusitani il 50% dell’eventuale futura rivendita. Una percentuale che i Friedkin potranno abbassare pagando ancora, fino a un massimo di 50 milioni, quota che renderebbe Mora l’investimento più importante della storia romanista. Ci sarà tempo per pensarci, intanto è scattata l’ora di Mora e la Roma se lo gode.

(Corsera)