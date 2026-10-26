Pronto Lulli, Cristante torna in mediana

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Arriva un altro rinnovo per un giovanissimo in casa Roma. Dopo la definizione per l'accordo con Emanuele Lulli, il club giallorosso ha deciso di rinnovare il contratto anche a Giorgio De Marzi, che co...
Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Il tecnico giallorosso ha fatto il punto anche sulle situazioni degli infortunati Koné e Svilar: “Kone d...
Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. Al tecnico giallorosso è stato chiesto un commento sulle parole pronunciate da Massim...
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