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Pronto Lulli, Cristante torna in mediana

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
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Domani contro il Cagliari sono previsti altri cambi rispetto al match di Napoli, l’ennesima sfida che ha prosciugato le energie fisiche e mentali della Roma in questo tour de force di ottobre.
Sulla fascia destra, al posto di Rensch, dovrebbe tornare dall’inizio Lulli, pronto anche a firmare il rinnovo fino al 2031. [...] Nel mezzo riposerà uno tra De Roon e Pisilli per riportare Cristante in mediana e permettere così alla squadra di avere un attaccante in più come Mora da affiancare a Soulé e alle spalle di Malen.
In difesa verrà quasi certamente premiato il momento di forma di Balerdi, autore di una doppietta al Maradona. [...] Uno tra Mancini, N’Dicka ed Hermoso è destinato a riposare.
(Corsport)

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