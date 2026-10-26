Pronto Lulli, Cristante torna in mediana

VIDEO - GASPERINI: "Koné non lo avremo prima della sosta. Svilar può rientrare la prossima settimana"

ott 26, 14:20

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Il tecnico giallorosso ha fatto il punto anche sulle situazioni degli infortunati Koné e Svilar: “Kone d...