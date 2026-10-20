Pellegrini cresce: "Lavoro per essere al 100%"

Non è ancora al meglio e lo sa. Forse non potrebbe neanche esserlo, dopo essere stato fuori sei mesi per infortunio. Ma Lorenzo Pellegrini ha una grande voglia di tornare presto ai suoi livelli, per aiutare la sua Roma in ogni frangente in cui possa essere utile. Ad iniziare da oggi, dove quasi sicuramente partirà dal via, schierato in posizione di trequartista centrale.

«Sto bene, anche se posso sicuramente alzare il livello fisico - dice lui -. Spero di raggiungere il prima possibile il cento per cento della forma per poter aiutare il mister e la Roma». Già, quella Roma per cui ha rinunciato a tanto pur di restare. Alla fine si è arrivati a dama, con un contratto di un anno che magari verrà rivisto più avanti. «Ho passato un’estate serena, anche perché sono sempre stato in contatto con tutti. Avevo altre possibilità, ma la mia volontà è sempre stata quella di restare qui e alla fine ci siamo riusciti» [...].

A volerlo a tutti i costi è stato proprio Gian Piero Gasperini, che in questo momento è tornato ad utilizzarlo da trequartista, ma magari nell’emergenza attuale potrebbe schierarlo anche da centrocampista. «Io gioco dove dice il mister, non c’è problema - dice ancora Lorenzo -. Gasperini per me è stato fondamentale, ma quest’estate tutti mi hanno fatto sentire la loro fiducia. Questo è un gruppo fantastico» [...].

Che oggi deve assolutamente vincere. «La voglia che ci portiamo dietro è quella di continuare a fare quello che stiamo facendo. E sicuramente vogliamo stare sempre più in alto...».

(Gasport)