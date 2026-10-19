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VIDEO - Pellegrini: "Gasperini è stato fondamentale per il mio percorso. Voglio essere al 100% per aiutare la Roma"

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
Pellegrini
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Lorenzo Pellegrini ha affiancato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Il numero 7 ha parlato dell'importanza del tecnico per il continuo della sua avventura in giallorosso: "Il mister è stato fondamentale perché abbiamo iniziato l'anno scorso in una situazione in cui sembrava quasi normale separarsi, anche se non sarebbe stata mai normale, era come se fosse arrivato il tempo giusto. La prima volta che ho parlato con il mister ci siamo trovati subito su quello che poteva essere il percorso che avrei fatto con lui, nonostante avessi solo un anno di contratto. Da parte mia c'è sempre stata la massima disponibilità per venire qui ogni giorno e fare il bene della squadra che è quello che ho sempre cercato di fare". Prosegue Pellegrini, che in questo momento ha un solo obiettivo in testa: "Per quanto riguarda la questione contrattuale non abbiamo parlato di cose nel dettaglio. Era un momento in cui non stavo bene, la società, il mister, i compagni, ho sentito tutti e hanno dimostrato che volevano che io restassi qui. Per me la cosa più importante è continuare a lavorare ed essere il prima possibile al 100% per aiutare il mister e la Roma".

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