VIDEO - Pellegrini: "Gasperini è stato fondamentale per il mio percorso. Voglio essere al 100% per aiutare la Roma"

🟡🔴 “Voglio essere al 100% per aiutare la Roma” ❤️ 🗣️Così Lorenzo #Pellegrini alla vigilia del match contro lo Slovan Bratislava https://t.co/wnYiKusQbD— laroma24.it (@LAROMA24) October 19, 2026
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A Trigoria va in scena la rifinitura in vista della sfida contro lo Slovan Bratislava,valida per la terza giornata della Phase League, in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Dalla confe...
Gian Piero Gasperini annuncia lo stop di Paulo Dybala. L'ultima risonanza svolta dall'argentino ha evidenziato una minima lesione che lo costringerà a stare fuori almeno per un paio di settimane. Ecco...
Tegola Alisson Santos per il Napoli. Il brasiliano si ferma a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro. L'esterno offensivo è uscito dal campo anticipatamente nel match perso contro il Venez...
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