NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

PELLEGRINI: "Gasperini è stato fondamentale. Il contratto di un anno è stata una scelta della società che io ho accettato. Voglio essere al 100% per aiutare la Roma"

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
WhatsApp Image 2026-10-19 at 14.07.31
Aggiungi come fonte preferita su Google
Domani, alle ore 21, la Roma ospiterà allo stadio Olimpico lo Slovan Bratislava. Terzo appuntamento stagionale in Champions League per i giallorossi che hanno raccolto un punto dopo le prime due uscite. Oggi, direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, insieme a Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa anche Lorenzo Pellegrini. Ecco, di seguito, le parole del numero 7 della Roma. 
Sono stati sei mesi lunghi. Cosa ha portato la scelta di firmare un rinnovo di un anno 
"Sto molto bene, sono tranquillo mentalmemente. Si lavora fisicamente, ovviamente il fatto di non essere in campo per così tanto tempo richiedeva un reintegro dando il giusto tempo. Posso ancora alzare il livello fisico, inizialmente è stato più difficile. Stiamo continuando a lavorare, sono contento e tranquillo, questo è un gruppo eccezionale dove durante la settimana si va forte e la domenica ancora di più. Il contratto di un anno è stata una scelta della società che io ho accettato"
Che Roma hai ritrovato? E come si gestisce la pressione di vincere?
"Quella c'è sempre, in tutte le partite si entra per vincere. Una pressione bella a cui siamo abituati e che c'è tutte le domeniche. Per il resto ho ritrovato il gruppo che è sempre stato, unito, che va forte, in cui stiamo tutti quanti bene insieme. C'è voglia di migliorarsi globalmente"
Come hai vissuto l'estate? Per un mese e mezzo un giocatore a parametro zero
"In maniera serena, perché comunque c'era da pensare a stare bene il prima possibile. C'era il fatto di dover tornare ad allenarsi. Il pensiero era rivolto allo stare bene. Devo dire che è stata serena perché siamo sempre rimasti in contatto con il mister e lo staff per proseguire insieme. Se mi ha chiamato qualcuno? Sì ma in quel momento per me era prioritario stare bene e poi come ho detto e dimostrato, la mia priorità era restare qui per quello che avevamo costruito l'anno scorso. Ci siamo riusciti  e sono molto contento"
Quanto è stato decisivo il ruolo del mister? Ha risentito la società per capire se ci sono i margini per continuare? 
"Il mister è stato fondamentale perché abbiamo iniziato l'anno scorso in una situazione in cui sembrava quasi normale separarsi, anche se non sarebbe stata mai normale, era come se fosse arrivato il tempo giusto. La prima volta che ho parlato con il mister ci siamo trovati subito su quello che poteva essere il percorso che avrei fatto con lui, nonostante avessi solo un anno di contratto. Da parte mia c'è sempre stata la massima disponibilità per venire qui ogni giorno e fare il bene della squadra che è quello che ho sempre cercato di fare. Per quanto riguarda la questione contrattuale non abbiamo parlato di cose nel dettaglio. Era un momento in cui non stavo bene, la società, il mister, i compagni, ho sentito tutti e hanno dimostrato che volevano che io restassi qui. Per me la cosa più importante è continuare a lavorare ed essere il prima possibile al 100% per aiutare il mister e la Roma".
Hai la sensazione di poter raccogliere risultati importanti?
"La voglia che ci portiamo dietro è quella di continuare a fare quello che stiamo facendo, andando forte la domenica perché è la cosa più importante. Quello che vogliamo è cercare di stare in alto, l'anno scorso ci siamo riusciti. Quest'anno, con un anno già fatto insieme al mister, è stato più semplice inizialmente amalgamarsi ancora di più. Quello che vogliamo fare è partita dopo partita scendere in campo per vincere sempre, andando forte e continuare a migliorarci come gruppo. Questo è un gruppo forte, sereno e unito"
Che tipo di atmosfera si respira in questo momento nello spogliatoio? Ti senti più a tuo agio come trequartista o nella mediana? 
"L'ambiente è sereno, tranquillo, si fanno gli allenamenti e si spinge forte per arrivare alle partite preparati fisicamente e mentalmente. Sul ruolo, prima di tutto gioco dove mi chiede il mister di giocare. Poi ognuno ha le proprie caratteristiche. Io non sarò mai un esterno tutta fascia che si allunga la palla, corre e la riprende. Non è la mia più grande qualità, la mia qualità è giocare con la palla tra i piedi. Che sia in mediana o sulla trequarti, la cosa importante è riuscire a trovare lo spazio e il tempo giusto per ricevere il pallone"

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

dybala

VIDEO - Gasperini annuncia lo stop di Dybala: "Ha una minima lesione, sarà fuori un paio di settimane. Speravamo fosse più veloce il recupero"

Gian Piero Gasperini annuncia lo stop di Paulo Dybala. L'ultima risonanza svolta dall'argentino ha evidenziato una minima lesione che lo costringerà a stare fuori almeno per un paio di settimane. Ecco...

Alisson Santos

Napoli, tegola Alisson Santos: lesione al bicipite femorale. Salta la Roma

Tegola Alisson Santos per il Napoli. Il brasiliano si ferma a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro. L'esterno offensivo è uscito dal campo anticipatamente nel match perso contro il Venez...

Dybala

Stop Dybala: ha una piccola lesione. Ecco quando rientrerà l'argentino

Paulo Dybala non ha accusato solamente un affaticamento nel match di Champions League contro il Real Madrid. Il numero 21, uscito all'intervallo contro i Blancos, ha saltato il match contro il Genoa c...

NOTIZIE POPOLARI
BeFunky-collage

Di Nunzio-Panico, la doppia parabola: un esordio da sogno e uno stop sul più bello

WhatsApp Image 2026-10-19 at 14.06.29

GASPERINI: "Dybala non ci sarà, ha una minima lesione. Il recupero slitta di un paio di settimane. Malen e Castro insieme forse a partita in corso, ma non voglio snaturare la squadra"

IMG_0853

Instagram, De Roon: cena romana per il centrocampista giallorosso (FOTO)

Castro

"Si è vestito da Maradona": la stampa argentina celebra la prima perla di Castro con la Roma

Gasperini Castro

Il bello del dualismo

Bove battito

Bove, alla prima di “In un Battito” presenti Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy (FOTO E VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Loading