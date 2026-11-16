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L’effetto Koné: perché i numeri spiegano che la Roma di Gasperini non può farne a meno

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
konè
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Se c’è un dato che fotografa meglio di qualsiasi analisi tattica il peso specifico di Manu Koné nello scacchiere di Gian Piero Gasperini, è la media dei gol subiti dalla Roma nelle prime undici giornate di campionato: come riporta il quotidiano sono 0,43 reti incassate a partita con il francese in campo, contro l’1,75 quando manca. Un divario che quadruplica la vulnerabilità difensiva dei giallorossi e che trasforma la sua mancata convocazione con la Francia — dovuta al recente stop al bicipite femorale — nella miglior notizia possibile per Trigoria.
Nel sistema ad altissima intensità imposto da Gasperini, fondato sulla pressione aggressiva e sui duelli uomo su uomo a tutto campo, il centrocampista non è solo un costruttore, ma il primo filtro difensivo. Koné non ha i tempi o la visione di gioco del trequartista puro ma garantisce una copertura di campo impossibile da replicare per gli altri interpreti. Già nella scorsa Serie A aveva chiuso con 154 duelli individuali vinti (dietro solo a Mancini e Cristante nella rosa giallorossa).
Quando una squadra fortemente votata all’attacco come quella di Gasp perde palla alta, è il dinamismo del mediano francese a tamponare le ripartenze prima che arrivino a ridosso dell'area di Hermoso, Ndicka e Balerdi. Avere potuto gestire Koné a Trigoria durante la sosta, evitando viaggi e minutaggi extra con la nazionale di Zidane, permette al tecnico di ripartire con la sua diga al cento per cento.
(Corsera)

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