L’effetto Koné: perché i numeri spiegano che la Roma di Gasperini non può farne a meno

sono 0,43 reti incassate a partita con il francese in campo, contro l’1,75 quando manca. Un divario che quadruplica la vulnerabilità difensiva dei giallorossi e che trasforma la sua mancata convocazione con la Francia — dovuta al recente stop al bicipite femorale — nella miglior notizia possibile per Trigoria. Se c’è un dato che fotografa meglio di qualsiasi analisi tattica il peso specifico di Manu Koné nello scacchiere di Gian Piero Gasperini , è la media dei gol subiti dalla Roma nelle prime undici giornate di campionato: come riporta il quotidiano, contro. Un divario chedei giallorossi e che trasforma la sua mancata convocazione con la— dovuta al recente stop al bicipite femorale — nella miglior notizia possibile per

sistema ad altissima intensità imposto da Gasperini, fondato sulla pressione aggressiva e sui duelli uomo su uomo a tutto campo, il centrocampista non è solo un costruttore, ma il primo filtro difensivo. 154 duelli individuali vinti (dietro solo a Mancini e Cristante nella rosa giallorossa). Nelad altissimaimposto da, fondato sulla pressione aggressiva e sui duelli uomo su uomo a tutto campo, il centrocampista non è solo un costruttore, Koné non ha i tempi o la visione di gioco del trequartista puro ma garantisce una copertura di campo impossibile da replicare per gli altri interpreti. Già nella scorsa Serie A aveva chiuso coni (dietro solo a Mancini e Cristante nella rosa giallorossa).

Quando una squadra fortemente votata all’attacco come quella di Gasp perde palla alta, è il dinamismo del mediano francese a tamponare le ripartenze prima che arrivino a ridosso dell'area di Hermoso, Ndicka e Balerdi. Avere potuto gestire Koné a Trigoria durante la sosta, evitando viaggi e minutaggi extra con la nazionale di Zidane, permette al tecnico di ripartire con la sua diga al cento per cento.

(Corsera)