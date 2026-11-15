Lulli: "Devo ringraziare Gasperini. In Under 21 ci sono molte cose simili con la Roma"Altre
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Hermoso si allena in palestra: "Cosa mi mantiene in movimento"
Non si ferma Mario Hermoso. In un post apparso sui propri profili social il difensore della Roma ha mostrato il suo allenamento in palestra. Lo spagnolo in questo avvio di stagione è stato uno dei mig...
Gasperini non risponde alle parole di Sabatini: via ad azioni legali. L'ex dirigente fa retromarcia
Hanno fatto discutere le parole di Sabatini, rilasciato questa mattina in un'intervista a QN, su una presunta spinta da parte di Gian Piero Gasperini e Massara. In tanti hanno riferito al tecnico del...
Calciomercato Roma, pressing Milan per Endrick: prestito con riscatto a 60 milioni più recompra
Il profilo di Endrick, come sappiamo, piace alla Roma. Ma non solo: soprattutto nelle ultime settimane si è parlato molto del Milan. E secondo il sito in questione, i rossoneri possono fare sul serio...