Lulli: "Devo ringraziare Gasperini. In Under 21 ci sono molte cose simili con la Roma"

Belgio, in campo dall'inizio, così come ha confermato il commissario tecnico Baldini, ci sarà Lulli dall'inizio. Domani nella sfida che la nazionale under 21 giocherà contro il, in campo dall'inizio, così come ha confermato il commissario tecnico, ci saràdall'inizio.

E l'esterno giallorosso ha parlato anche in conferenza stampa: "Devo ringraziare Gasperini per la fiducia che mi ha dato, e poi ovviamente i meriti vanno divisi con la squadra e con la mia famiglia. Sono onorato e grato di far parte anche di questo gruppo".