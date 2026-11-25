Dal Teatro dei Sogni (Manchester) al Parco dei Principi (Parigi), lagasperiniana prosegue il fiabesco viaggio di Champions. Prosegue in salita, perché l'asticella si è alzata e più su non potrebbe andare: ilell'ex Luis Enrique è semplicemente la squadra più forte del mondo. Due Champions consecutive e il dominio in questo girone di qualificazione: a punteggio pieno, 4 vittorie su 4, con la bellezza 20 gol segnati (media 5 a partita) e solo 5 subiti. (...) Ma tutto ciò non significa che la Roma abbia diritto alla paura. Intanto qualcosa di mostruoso ce l'ha anche Gasp:. A Parigi non abita nessuno che abbia segnato 16 gol in 15 partite: 12 su 11 in campionato, 4 su 4 in Champions. Poi oltre al cannibale olandese, c'è una squadra intera che alimenta la speranza. Se il Psg ha già vendemmiato 45 gol tra campionato (25), dove non perde dal 4 settembre, e Champions (20), la Roma ne conta addirittura uno in più: 36 in campionato, dov'è imbattuta, e 10 in Champions. Insomma, stasera saremo spettatori della collisione di due poderose macchine da gol. Serve un gran fegato per scommettere sullo 0-0 che i bookmakers quotano a 26. Sarà una sfilata di bellezza degna di Parigi: due atelier di altissima moda. Che Luis Enrique sia favorito non ci piove, che Gasperini giocherà come se non fosse lo sfavorito, neppure. Lo fece anche con l'Atalanta a Lisbona, nei quarti di Champions 2019-20: al 90' era ancora in semifinale grazie al gol di Pasalic, poi il ribaltone. (...) C'è un dato significativo: degli 8 gol subiti in Champions, la Roma ne ha presi 7 nella ripresa. Gasperini questa volta dovrà fare di tutto per intercettare il calo, perché il Psg quando sale di giri non si ferma e infierisce fino alla fine, come ha imparato l'Inter a Istanbul. Detto delle punte, la vera forza dei francesi, si sa, è il triangolo palleggianteche non ha eguali al mondo. La sorte della Roma passa necessariamente dalla saggezza tattica die dalla fisicità di. (...)