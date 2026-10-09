News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Ieri test contro la Sorianese. Avanza Mora per la trequarti

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (L. PES) - Tutti a disposizione, Cri-stante a parte. Gasperini ritrova anche gli ultimi nazionali col il ritorno in campo dei tre argentini (Balerdi, Soulé e Castro), seppur soltanto per una seduta discarico dopo il lungo volo da Buenos Aires. Nella seduta di eri si sono aggiunti in maniera definitiva anche Malen e Wesley, leggera influenza invece per Pisilli che già oggi tornerà in gruppo. A Trigoria nella mattinata diieriè andato in scena un test contro la Sorianese, squadra dell'Eccellenza laziale, terminato 20-0 in favore dei giallorossi, con i trequartisti sugli scudi. Sia Pellegrini che Rodrigo Mora, infatti, hanno dato segnali positivi, con il portoghese che si candida fortemente per una maglia da titolare nel match di domenica a Como. Sembra essere quello l'unico vero dubbio per Gasperini, che deve decidere chi agirà alle spalle del tandem Dybala-Malen nel 3-4-1-2 che il tecnico è solito utilizzare contro le squadre che difendono a quattro, come quella di Fabregas.
Poche incognite nel resto dell'undici: N'Dicka in netto vantaggio su Balerdi, che solo oggi svolgerà il primo vero allenamento con i compagni. In mediana, invece, toccherà a DeRoon accanto a Koné senza l'infortunato Cristante. Pisilli sarà il primo cambio. Piccole possibilità anche per Lulli a destra con Molina dall'altra parte, anche se Wesley sembra aver definitivamente smaltito il problema alla coscia che lo ha tenuto nella Capitale durante le gare delle nazionali. Una maglia per tre, invece, peri il ruolo di «dieci». Il portoghese ha dato buoni segnali e, dopo tre panchine di fila tra campionato e Champions, è in vantaggio su Soulé e Pellegrini per completare il tridente giallorosso alle spalle di Malen e Dybala. Il numero sette non gioca da sei mesi (ultima apparizione lo scorso 10 aprile all'Olimpico con l'Atalanta) mentre l'argentino, come i suoi connazionali, è reduce dalla dispendiosa trasferta intercontinentale. Gasp riflette, Rodrigo spera.

Leggi anche

Mora c’è e si prende la scena. Ora è in pole per la trequartiMora c’è e si prende la scena. Ora è in pole per la trequarti
Como-Roma: Balerdi, Soulé e Castro verso la panchina. Pronta una maglia da titolare per MoraComo-Roma: Balerdi, Soulé e Castro verso la panchina. Pronta una maglia da titolare per Mora
AS ROMAComo-RomaRodrigo Mora

APPENA ARRIVATO

gianluca rocchi

Dazn, Gianluca Rocchi nuovo opinionista: sarà ospite fisso nel programma della domenica sera

Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, entra a far parte della squadra di DAZN. L'ex arbitro sarà opinionista fisso nel programma della domenica sera condotto da Diletta L...

andrea stramaccioni

Stramaccioni: "Quelli di Gasperini e Fabregas sono due modelli da ammirare. Prevarrà chi toglierà più certezze all'avversario"

Il big match della sesta giornata di Serie A è senza dubbio Como-Roma. La squadra di Gasperini è attesa dal match del Sinigaglia, in programma domenica alle ore 12:30, contro la formazione guidata da...

IMG_6734

Roma, a Como per sfatare una maledizione: solo sconfitte dal 1989

Dopo aver conquistato 13 punti su 15 disponibili nelle prime giornate di campionato, la Roma è pronta a ricominciare il suo cammino in Serie A contro il Como nella gara valida per la sesta giornata de...

FRIEDKIN

Friedkin, Everton in vendita: "Stiamo valutando la cessione del club. È tempo di pensare al prossimo capitolo" (COMUNICATO)

Il Friedkin Group ha deciso di mettere in vendita l'Everton. I proprietari della Roma hanno aperto alla vendita completa del club inglese.  La proprietà statunitense è quindi alla ricerca dell'acquire...

NOTIZIE POPOLARI
FRIEDKIN

Friedkin, Everton in vendita: "Stiamo valutando la cessione del club. È tempo di pensare al prossimo capitolo" (COMUNICATO)

trigoria

Trigoria, test match con la Sorianese: Malen e Wesley regolarmente in gruppo

balerdi e soulè

Como-Roma: Balerdi, Soulé e Castro verso la panchina. Pronta una maglia da titolare per Mora

Endrick

Calciomercato Roma: per Endrick i prossimi due mesi saranno decisivi. Il Milan aveva già trovato un accordo

slim bouaskar

Slim Bouaskar tra i migliori talenti 2009 secondo il Guardian

fabio borini liverpool

Fabio Borini si ritira: «Grazie calcio». Nel suo viaggio anche la Roma

VAI AL CANALE
Foto
Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Loading