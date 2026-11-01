Ghilardi si gode il primo gol: "Ma esulto meglio di Lulli"

Roma è una macchina da gol e i marcatori in stagione diventano addirittura quattordici. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Ghilardi. Ventotto gol in dieci giornate, trentasei in totale aggiungendo le tre reti in Champions League. Laè una macchina da gol e i marcatori in stagione diventano addirittura quattordici. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è stato

"Sono contento, ho calciato con tutta la forza che avevo. Era fine partita, avevo i crampi al polpaccio. Ero morto. Ho esultato meglio di Lulli perché lui non era abituato, io ne ho fatti due in B e uno in C. Ci sono volute più di due stagioni per farlo in A".

(Il Messaggero)