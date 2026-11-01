Cristante: "A Manchester andremo per vincere"

Gol di uomini simbolo, gol di leader in campo e fuori. Bryan, capitano coraggioso, festeggia a fine gara una vittoria di enorme valore: "Stiamo segnando tanto e questo è un aspetto molto positivo. Andremo aper cercare di portarci a casa un. Siamo in alto e giocando così possiamo restarci. I miei gol, ben vengano, ma per noi conta soprattutto vincere e rimanere aggrappati al gruppo di testa".