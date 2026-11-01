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IL PUNTO DELLA DOMENICA - FERRETTI: "La Roma sa cosa vuole". D'Ubaldo: "C'è gol per tutti"

La penna degli Altri
di R.P.
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Altra vittoria per la Roma, bellissima, meritata e importante sul campo dell'Udinese. Cinque i gol messi a segno: e in rete ci vanno tutti. "C'è gol per tutti" spiega Guido D'Ubaldo sul Corriere dello Sport. Mentre il commento di Mimmo Ferretti sullo stesso giornale è "La Roma sa cosa vuole". Per Domenico Calcagno sul Corriere della Sera il "dominio va oltre i moduli". ______
Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.
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CORRIERE DELLO SPORT - GUIDO D'UBALDO
La Roma è una fabbrica di gol. La vittoria di Udine è arrivata con cinque reti e un primo tempo devastante (...)
Tre gol in sei minuti dopo i legni di Soulé e Malen. La Roma non smette di attaccare neppure quando il risultato è al sicuro. Sono quattordici i giocatori andati a segno. Ieri è stata la prima volta di Ghilardi che si era già visto annullare un gol per fuorigioco contro lo Slovan Bratislava. Tutti i difensori centrali sono finiti nel tabellino dei marcatori, manca solo Koulierakis. E pensare che in questa stagione mancano ancora i gol di Dybala e Pellegrini, entrambi fermi ai box (...)
Nella Roma vanno a segno tutti, è la squadra che segna di più in campionato, sotto la guida di Gasperini ha superato le 100 reti. Sono 111 in 61 partite giocate. Gran parte arriva da manovra, ma la Roma sa anche sfruttare i calci piazzati (...)
La Roma non smette mai di attaccare e ieri Gasperini si è arrabbiato quando ha visto il solito calo di tensione della squadra a inizio ripresa.
CORRIERE DELLO SPORT - MIMMO FERRETTI
Partita da 1-2, la sentenza degli esperti di scommesse. Pareggio da escludere, vittoria dell'Udinese oppure della Roma. Niente mezzi termini, una previsione condizionata dagli zero successi casalinghi dei friulani e dagli ics già centrati dalla Roma, tre ricordando quelli totali, quattro, della passata stagione. Possibile che la Roma di Gasperini eguagli il numero delle gare senza vincitori né vinti di un anno fa? Improbabile. E infatti è finita con una stravincitrice, la Roma, al settimo successo italiano (...)
Una Roma devastante con un tempo da raccontare ai nipotini ha disintegrato l'avversario mettendo in campo sapienza tattica, qualità tecniche, strapotere atletico e tanta personalità (...)
L'Udinese è una squadra in crisi, certo, ma l'urto della Roma nel primo tempo è stato incontenibile: quattro reti, due legni, occasioni da gol ogni volta che si presentava in area friulana (...)
Da non dimenticare i 14 marcatori stagionali, con Ndicka e Ghilardi che si sono uniti al gruppo. Tutti sanno far tutto. La Roma sa esattamente quello che vuole.
CORRIERE DELLA SERA - DOMENICO CALCAGNO
La Roma ha schiantato l'Udinese col sorriso sulle labbra. Al di là delle fragilità dei friulani colpiscono della squadra di Gasperini qualità, ritmo e insistenza. Malen è una certezza, ma nessuno dei suoi compagni sta a guardare e Cristante spadroneggia ovunque, in difesa, in mezzo, in attacco. L'impressione che dà la Roma è di squadra matura che sa cosa fare, sempre. All'Udinese, oltre il 2-5, poteva andare peggio.
IL TEMPO - TIZIANO CARMELLINI
Poco più di mezz'ora per asfaltare l'Udinese e accorciare sulla vetta della classifica aspettando altre concorrenti per i posti buoni. In trenta minuti quattro gol, due legni, insomma, tanta roba. La Roma del Friuli non è mai stata partita vera, nemmeno dopo il gol di Zaniolo nella ripresa quando i padroni di casa hanno rialzato la testa e provato a tornare in gara (...)
Troppa la differenza tecnica tra le due squadre ora che la creatura di Gasperini inizia ad assomigliare maledettamente al suo tecnico: cattiva, cinica, che non lascia nulla al caso.
Udinese-Roma

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