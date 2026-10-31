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Gasp in affanno. Dybala ancora fuori, Mora titolare a Udine

La penna degli Altri
di FedericoL
dybala
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Una settimana tutta d'un fiato. Con il rischio di affannarsi, perché Gian Piero Gasperini, tra le mani, si ritrova sempre la stessa Roma da rammendare. Oggi a Udine, martedì a Manchester - senza tornare a Trigoria - e infine la sfida dell'Olimpico contro il Sassuolo, il prossimo sabato, prima della sosta per le nazionali. Dei recuperi lampo tanto invocati dal tecnico non c'è traccia: lo staff medico ha smentito più volte le sue dichiarazioni, predicando maggiore prudenza. Paulo Dybala non è partito con la squadra e oggi si allenerà da solo a Roma con un obiettivo: strappare la convocazione per la sfida di Manchester in Champions League, in programma il 3 novembre. L'argentino vuole esserci, ma i medici - ancora una volta - racco-mandano la massima cautela. Il polpaccio di Paulo è migliorato, resta però un sovraccarico all'altezza del gruppo muscolare del gemello. Una trasferta come quella di Manchester - anche dal pun-to di vista climatico - è quindi sconsigliata. Prima della sosta, l'ultima data utile per il rientro dell'argentino è il 7 novembre, quando la Roma affronterà il Sassuolo in casa. Dybala potrebbe tornare in panchina, ritagliandosi al massimo un quarto di gara, per evitare ricadute. L'ipotesi del rientro dopo la sosta si fa ogni giorno più concreta. (...) Stesso discorso per Svilar. (...) La certezza oggi è che Malen tornerà al centro dell'attacco al fianco di Soulè e Mora. (...)
(La Repubblica)
DybalaRodrigo Mora

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