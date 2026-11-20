Calciomercato Roma, caccia all'ala per Gasperini: da van Bommel a Scherhant e Hudson-Odoi, tutti i nomi di D'AmicoLa penna degli Altri
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Totti a Belve: l'ex Capitano tra gli ospiti della nuova stagione
Torna 'Belve', il celebre programma condotto da Francesca Fagnani andrà in onda su Rai 2 con una nuova stagione. Per ora sono previste tre puntate a partire dal 24 novembre. Tra i primi ospiti in pro...
Parma, Gilardino: "La Roma rispecchia la bravura di Gasperini. Si è fatto comprare giocatori forti"
Il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. L'allenatore ha parlato anche del suo rapporto con Gian Piero Gasperini. Ecco le sue par...
Cobolli e la Roma: "Scelgo gli Internazionali allo Scudetto. De Rossi il mio idolo nel calcio"
Flavio Cobolli, dopo la sconfitta in due set contro Tiafoe ha definitivamente abbandonato le Atp Finals che si stanno giocando a Torino. Il tennista romano oggi affronterà Alcaraz nell'ultima partita...