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Allegri cambia per la Roma: dentro Badiashile

La penna degli Altri
di R.P.
Badiashile
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Ha recuperato Vergara, Massimiliano Allegri, in vista della partita di domani alle 18 contro la Roma al Maradona. Il tecnico del Napoli, secondo il quotidiano, potrebbe anche fare un po' di turnover in difesa.
Sarebbero previsti almeno due cambi: il primo è Badiashile al posto di Rrahmani; il secondo Olivera a sinistra e in questo caso è Spinazzola a fargli spazio. I molti impegni costringono il tecnico azzurro a una mezza rivoluzione difensiva. Sarà difesa a quattro, comunque, con Marin e Di Lorenzo a completare il reparto.
(Gasport)

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