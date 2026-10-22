Napoli, Vergara si è allenato in gruppo: sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro la Roma

Il Napoli recupera completamente Antonio Vergara. Il classe 2001, nella sessione odierna si è allenato con il gruppo e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro la Roma. Il match è in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Maradona.

Per gli azzurri saranno out Favasuli, Neres e Allison Santos. Oltre al lungodegente Buongiorno.