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Napoli, Vergara torna parzialmente in gruppo (COMUNICATO)

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di R.P.
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Non c'è un attimo di sosta, sabato pomeriggio la Roma andrà a giocare al Maradona contro il Napoli. Come i giallorossi anche ieri la squadra di Allegri ha giocato in Champions League battendo il Bodo. 
Questa mattina la formazione campana è tornata ad allenarsi e ha ritrovato parzialmente il gruppo Vergara, che potrebbe recuperare in vista della sfida di sabato. 
Ecco il comunicato.
"SSC Napoli Training Center- Dopo la vittoria in Champions gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 al Maradona contro la Roma. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine.
Vergara ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e lavoro personalizzato in campo".
(sscnapoli.it)
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