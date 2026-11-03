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Manchester United-Roma, Carrick pre match: "La Roma è una squadra completa, daremo del nostro meglio"

Interviste Partita
di Francesca Altobelli
carrick
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Manca pochissimo all'inizio di Manchester United-Roma. Nel suggestivo scenario dell'Old Trafford, prima di scendere in campo per il riscaldamento e il fischio d'inizio, Micheal Carrick, tecnico dei Red Devils, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.
Ecco le sue parole a ridosso del match:
Cosa significa questa partita per lo United e per lei?
"Questa competizione è importante, io ho giocato contro la Roma qualche volta in questa competizione, sì, bei ricordi. Sono sempre stati forti, erano una grande squadra e lo sono ancora. Partita dura stasera".
Qual è la chiave della partita?
"Una buona prestazione e un buon risultato.Per noi è molto importante. Loro giocano molto intensamente, pressano tanto, sono bravi con la palla, è una squadra completa. Abbiamo osservato con attenzione il loro inizio di stagione positivo, per batterli daremo il nostro meglio".

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