Manchester United-Roma, Carrick pre match: "La Roma è una squadra completa, daremo del nostro meglio"

Micheal Carrick, tecnico dei Red Devils, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Manca pochissimo all'inizio di Manchester United -Roma. Nel suggestivo scenario dell'Old Trafford, prima di scendere in campo per il riscaldamento e il fischio d'inizio,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di

Ecco le sue parole a ridosso del match:

Cosa significa questa partita per lo United e per lei?

"Questa competizione è importante, io ho giocato contro la Roma qualche volta in questa competizione, sì, bei ricordi. Sono sempre stati forti, erano una grande squadra e lo sono ancora. Partita dura stasera".

Qual è la chiave della partita?

"Una buona prestazione e un buon risultato.Per noi è molto importante. Loro giocano molto intensamente, pressano tanto, sono bravi con la palla, è una squadra completa. Abbiamo osservato con attenzione il loro inizio di stagione positivo, per batterli daremo il nostro meglio".