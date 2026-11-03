Manchester United-Roma, D'AMICO: "Gollini ha avuto un forte mal di schiena. Abbiamo fiducia in Vasquez"Interviste Partita
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Manchester United-Roma: problema muscolare per Rensch. Al suo posto Lulli
Altra tegola per Gian Piero Gasperini. Al 20' della sfida contro il Manchester United, Rensch è rimasto a terra a causa di un problema muscolare. L'olandese è stato costretto a dare forfait e al suo...
VIDEO - Manchester United-Roma: i tifosi inglesi lanciano oggetti in campo dopo il raddoppio giallorosso
La Roma è in vantaggio per 0-2 in casa del Manchester United. I gol di Soulé e Malen hanno permesso ai giallorossi di realizzare l'avvio perfetto nella notte dell'Old Trafford. I tifosi inglesi, stanc...
Manchester United-Roma: il settore ospiti capovolge la pezza da trasferta per protestare contro la polizia inglese. Un
La Roma è in campo contro il Manchester United nel big match di Champions League. Prima del fischio d'inizio, però, molti tifosi romanisti sono rimasti bloccati all'ingresso dell'Old Trafford. Un tifo...