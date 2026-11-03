Manchester United-Roma, D'AMICO: "Gollini ha avuto un forte mal di schiena. Abbiamo fiducia in Vasquez"

Sky Sport. Ecco le parole del ds giallorosso. Tutto pronto all'Old Trafford per il match tra Manchester United Roma . A pochissimi minuti dalla gara, Tony D'Amico ha parlato ai microfoni diEcco le parole del ds giallorosso.

Quanto ci avete impiegato per arrivare allo stadio

"Più del previsto, senza scorte. Sono cose che succedono"

Su Gollini. Cosa è successo

"Questa mattina aveva un mal di schiena forte. Abbiamo provato a recuperarlo, ma niente. Abbiamo fiducia in Vasquez"

Che portiere è? Che garanzie vi può dare?

"Sicuramente è un'opportunità. Fa parte dei quattro portieri che abbiamo. Affronterà la partita bella, sarà una grande opportunità e siamo tranquilli che possa fare una buona partita"