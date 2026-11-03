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Manchester United-Roma, MALEN: "Loro sono una buona squadra, bisogna stare attenti. I miei numeri? Spero di aggiungere altri gol stasera"

Interviste Partita
di Francesca Altobelli
Malen a Manchester
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Manca pochissimo all'inizio di Manchester United-Roma. Nel suggestivo scenario dell'Old Trafford, prima di scendere in campo per il riscaldamento e il fischio d'inizio, Donyell Malen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.
Ecco le sue parole a ridosso del match:
Hai giocato anche in Premier. Che idea hai del momento del Manchester
"Non hanno ottenuto i migliori risultati ma sappiamo che è una buona squadra. Bisogna stare attenti"
La Roma è pronta?
"Siamo pronti, speriamo di passare una bella serata"
Sui tuoi numeri
"Sono bei numeri, spero di aggiungerne anche oggi"
Sullo stadio
"Uno stadio fantastico, non vedo l'ora di giocarci"

APPENA ARRIVATO

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