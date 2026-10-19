Trigoria terminata la rifinitura pre Slovan: esercizi di attività e torello. Cristante lavora a parte (FOTO E VIDEO)

Slovan Bratislava ☀️🔜 #ASRoma #UCL https://t.co/SX0lDrSYjd— AS Roma (@OfficialASRoma) October 19, 2026
🟡🔴 Torello! In mezzo quattro calciatori a cercare di recuperare il pallone ⚽️ #ASRoma https://t.co/YpORJXcmOU— laroma24.it (@LAROMA24) October 19, 2026
🟡🔴 Attività e mobilitazione per i giallorossi 🏃🏻♂️ #ASRoma https://t.co/C4QTlhf1si— laroma24.it (@LAROMA24) October 19, 2026
🟡🔴 La #ASRoma al lavoro in vista dello Slovan Bratislava. Palleggi e primi esercizi per gli uomini di #Gasperini ⚽️ https://t.co/q7SR2EJ3Gb— laroma24.it (@LAROMA24) October 19, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
L'ex presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, nella giornata odierna è stato assolto nel processo d'appello sullo stadio della Roma a Tor di Valle. Al termine della sentenza, De Vito ha...
Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Il tecnico giallorosso si è soffermato anche sulla possibilità di vedere giocare insieme le due pun...
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