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Trigoria terminata la rifinitura pre Slovan: esercizi di attività e torello. Cristante lavora a parte (FOTO E VIDEO)

Coppe europee
di Francesca Altobelli
gasperini e molina trigoria
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A Trigoria va in scena la rifinitura in vista della sfida contro lo Slovan Bratislava,valida per la terza giornata della Phase League, in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico.
Dalla conferenza stampa di pochi minuti fa arrivano indicazioni importanti da partedi Gian Piero Gasperini.Il tecnico giallorosso ha infatti annunciato che Paulo Dybala ha riportato una lieve lesione e dovrà restare fermo per circa due settimane. Assenti anche Svilar e Koné.
L'argentino salterà dunque la sfida contro lo Slovan Bratislava.
15:30 - La squadra è impegnata nel solito torello a gruppi
15:28 - Mobilità per i giallorossi che sono divisi a gruppi
15:25 - Esercizi di attivazione per i giallorossi. Primi palleggi con il pallone
15:17 - Cristante svolge un lavoro differenziato su un campo adiacente a quello in cui la Roma terrà la seduta aperta alla stampa.
15:14 - Sul rettangolo verde di Trigoria scende in campo la squadra per la rifinitura, presenti anche i primavera Di Nunzio, Arduini e Giammattei.

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