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Roma-Slovan Bratislava, Had: “Nel 2011 Totti era furioso per il cambio. La Roma ha una qualità enorme”

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di Matteo Esposito
totti slovan
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Alla vigilia della sfida di Champions League tra Roma e Slovan Bratislava, Marián Had è tornato a parlare della storica eliminazione dei giallorossi nei playoff di Europa League del 2011. L’ex difensore dello Slovan ha ricordato il doppio confronto di quindici anni fa, soffermandosi anche sulla sostituzione di Francesco Totti decisa da Luis Enrique.
“Eravamo consapevoli che la Roma fosse nettamente favorita e che noi non avessimo nulla da perdere. Volevamo goderci il più possibile quelle partite. All’andata vincemmo 1-0, mentre a Roma, dopo essere andati sotto, riuscimmo a pareggiare con Štepanovský e a qualificarci”.
Had ha poi ricordato la sostituzione di Totti durante la gara dell’Olimpico: “Luis Enrique lo tolse ed era davvero molto arrabbiato. Sembrava quasi sul punto di esplodere dalla rabbia e ci fu molto malumore per quella sostituzione. Credo che abbia contribuito a creare un’atmosfera negativa in campo e questo, secondo me, ci aiutò”.
Infine, uno sguardo alla sfida di domani: “Bisogna essere realisti, lo Slovan affronta la Roma. Ha segnato tre gol al Real Madrid e questo dimostra che possiede una qualità e una forza enormi. Non dico che lo Slovan non possa fare un’altra impresa, ma sarà di fronte a un avversario fortissimo. Mi piacerebbe moltissimo che si ripetesse quanto accaduto quindici anni fa, ma la Roma ha una squadra di enorme valore”.
(Sport24)
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