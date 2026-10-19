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C'è la Champions: Dybala ci prova

La penna degli Altri
di R.P.
dybala
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A Trigoria è già vigilia. Neanche il tempo di godersi il ritorno alla vittoria, arrivata contro il Genoa, che per la Roma è già tempo di preparare una nuova sfida, quella di domani sera contro lo Slovan Bratislava (...)
Dopo aver scontato la squalifica in campionato a guidare l'attacco ci sarà Malen. Castro non ha fatto rimpiangere l'olandese ma l'argentino è destinato a tornare in panchina. E lì a bordocampo vicino ci potrebbe essere Dybala. La Joya sta recuperando dall'affaticamento al gemello del polpaccio che lo ha tenuto fuori dall'ultimo impegno. La rifinitura di pomeriggio sarà decisiva. L'obiettivo per lo staff è mettere Dybala a disposizione di Gasperini per il big match di sabato contro il Napoli, ma se il numero 21 dovesse allenarsi in gruppo potrebbe rientrare tra i convocati.
(Corsera)
RomadybalaASROMARoma-Slovan Bratislava

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