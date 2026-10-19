Contro lo Slovan torna Bobby-gol. Pellegrini si candida, Dybala ci prova

Senza sosta. Non c'è un attimo di respiro per la Roma che si è già messa alle spalle la vittoria contro il Genoa ed è proiettata al match di domani contro lo Slovan Bratislava in Champions.

L'emergenza però non abbandona i giallorossi: Svilar, Cristante e Koné non ci saranno sicuramente. Torna Malen mentre Dybala rimane un punto interrogativo. L'affaticamento al polpaccio non preoccupa più di tanto, ieri alla ripresa ha svolto una sessione di allenamento personalizzato ed oggi effettuerà un provino decisivo. Alle 15 è in programma la rifinitura e gli occhi saranno su di lui. Difficile vederlo dal primo minuto, ma spera almeno di strappare la convocazione (...)

Pellegrini dopo le due panchine di fila scalpita per ritornare nell'undici iniziale. Due le opzioni: o al posto di Mora oppure sulla linea dei due centrocampisti (...)

(Il Messaggero)