Roma-Slovan Bratislava, Dybala verso la panchina: filtra ottimismo sulle sue condizioni

✅ Paulo #Dybala verso la panchina contro lo Slovan Bratislava in #ChampionsLeague. Dopo l’allenamento personalizzato di oggi, filtra ottimismo sulle condizioni dell’argentino. Domani la decisione definitiva— Niccolò Maurelli (@auroma16_) October 18, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Tanta Roma alla prima di “In un Battito”, il docufilm dedicato a Edoardo Bove e alla sua vita dopo il malore accusato il 1° dicembre 2024. L’ex centrocampista giallorosso, oggi al Watford, sarà protag...
Il Milan torna alla vittoria in campionato e supera 3-2 l’Atalanta a San Siro nella settima giornata di Serie A. I rossoneri sbloccano la gara al 24’ con Gonçalo Ramos, preciso dal dischetto, e raddop...
Analisi, affetto e la solita battuta pronta per smorzare la tensione. Nel post-partita di Roma-Genoa, terminata 2-0 per i giallorossi grazie alle giocate di Castro e Lulli, arrivano le parole di Danie...
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