News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Serie A, il Bologna batte 4-2 il Milan. L’Inter passa 2-0 a Venezia, 0-0 tra Parma e Udinese

Campionato
di Matteo Esposito
big serie a logo eni
Aggiungi come fonte preferita su Google
Si chiudono le tre gare delle 18:30 valide per la nona giornata di Serie A. Colpo del Bologna, che batte 4-2 il Milan. Gli emiliani passano avanti all’8’ con Mbangula, ma i rossoneri ribaltano il risultato nel primo tempo grazie alla doppietta di Cissé al 14’ e al 27’. Nella ripresa l’autogol di Bartesaghi vale il 2-2, prima che Mbangula completi la sua serata da protagonista con altre due reti al 62’ e all’86’, firmando la tripletta personale.
Successo esterno anche per l’Inter, che supera 2-0 il Venezia e torna in vetta alla classifica. Dopo un primo tempo senza reti, la gara viene decisa nel finale da due autoreti nel giro di pochi minuti: Moreno al 79’ e Adams all’82’.
Finisce invece senza gol la sfida tra Parma e Udinese: al Tardini è 0-0.

Leggi anche

LIVE - Women's Champions League, Chelsea-Roma 1-0 (Carpenter 51'): sblocca il match il cambio tattico dell'allenatrice delle BluesLIVE - Women's Champions League, Chelsea-Roma 1-0 (Carpenter 51'): sblocca il match il cambio tattico dell'allenatrice delle Blues
Lecce, Di Francesco torna sulla retrocessione con il Frosinone: "Non la meritavo. Alcune squadre non mi sono piaciute"Lecce, Di Francesco torna sulla retrocessione con il Frosinone: "Non la meritavo. Alcune squadre non mi sono piaciute"
Svilar è rientrato oggi a Roma: domani nuovi esami strumentaliSvilar è rientrato oggi a Roma: domani nuovi esami strumentali
Milanserie aInterBologna

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

big serie a logo eni

Serie A, cade ancora la Juventus: vince il Genoa 2-0. Il Napoli passa 4-1 a Monza

Si chiudono le gare serali della nona giornata di Serie A. Continua il momento difficile della Juventus, che cade 2-0 sul campo del Genoa e incassa un’altra battuta d’arresto. I rossoblù indirizzano l...

de rossi spalletti

Spalletti e De Rossi insieme nel prepartita di Genoa-Juve: “Dopo mio padre è l’allenatore che più mi ha segnato, il più forte di tutti”

Momento emozionante nel prepartita di Genoa-Juventus ai microfoni di DAZN, con Luciano Spalletti e Daniele De Rossi protagonisti di un’intervista insieme. I due hanno ripercorso il rapporto costruito...

malago

FIGC, Malagò verso la candidatura: 11 club di Serie A lo sostengono, c’è anche la Roma

Giovanni Malagò è a un passo dall’essere nuovamente il candidato della Lega Serie A alla prossima assemblea elettiva della FIGC, in programma il 14 dicembre. È in arrivo anche l’adesione del Como, che...

NOTIZIE POPOLARI
Borriello

Borriello: "Se Malen lo metti in una big europea fa panchina"

Forbas

Calciomercato Roma: piace Forbs del Club Brugge. Gli scout lo hanno già monitorato

Di Francesco

Lecce, Di Francesco torna sulla retrocessione con il Frosinone: "Non la meritavo. Alcune squadre non mi sono piaciute"

Dybala

Dybala a Trigoria anche nel giorno di riposo: l'argentino vuole esserci contro il Manchester United

Sabatini

Sabatini: "La Roma combatterà fino all'ultimo per lo Scudetto. Gioca un calcio entusiasmante"

punto-lunedi-quotidiani

IL PUNTO DEL MERCOLEDI - D'UBALDO: "Lulli e Pisilli gli ultimi regali lasciati in dote da Bruno Conti" - CARMELLINI: "Tutta roba Made in Rome"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Loading