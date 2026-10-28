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Lecce, Di Francesco torna sulla retrocessione con il Frosinone: "Non la meritavo. Alcune squadre non mi sono piaciute"

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di Fabio D'Ascanio
Di Francesco
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Eusebio Di Francesco torna a Frosinone, club con cui è retrocesso nella stagione 2023-2024. Il tecnico del Lecce ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro la squadra di Alvini. L'ex Roma è tornato anche sulla retrocessione arrivata con i gialloblu nell'ultima giornata di campionato, complice il ko contro l'Udinese e la vittoria dell'Empoli proprio sulla Roma allenata da Daniele De Rossi. Ecco le sue parole: "Quella retrocessione è una ferita ancora aperta, non la meritavamo. È stata un'ingiustizia, quell'anno non mi sono piaciuti i comportamenti di molte squadre. Ritroverò gente a cui sono affezionato, è stata una delle sconfitte che bruciano di più, tuttora penso sia stata una grande ingiustizia".
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