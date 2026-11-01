Lazio-Cagliari, proteste sul gol vittoria dei biancocelesti. Marelli: "L'arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco"

Lazio ha superato il Cagliari per 2-1 all'Olimpico conquistando tre punti che valgono la vetta solitaria della classifica. I biancocelesti allungano di tre lunghezze sull'Inter e mantengono quattro punti di vantaggio nei confronti della Roma. La. I biancocelesti allungano di tre lunghezze sull'Inter e mantengono quattro punti di vantaggio nei confronti della Roma.

Nel match contro i sardi, la squadra di Gattuso è andata in svantaggio per il gol di Nzola, poi la rete di Isaksen ha rimesso il punteggio in parità. I capitolini hanno trovato il gol vittoria solamente nel finale di partita, con Pinamonti all'83'. Sul gol dell'ex Sassuolo, però, non sono mancate delle forti polemiche. L'azione, infatti, nasce da una pallonata che ha colpito Deiola in pieno volto. Il difensore del Cagliari è rimasto a terra, l'arbitro ha fatto proseguire e la Lazio ha trovato il 2-1.

Come spiegato da Luca Marelli a Dazn, c'è stato un errore evidente da parte dell'arbitro Colombo: "Nessun dubbio sul risultato dell'azione, ma probabilmente Colombo non si è reso conto che Deiola fosse stato colpito al volto, manca un'interruzione di gioco perché si tratta del volto. Errore di Colombo, sul quale non può intervenire il VAR".