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Serie A, la Lazio ribalta il Cagliari 2-1: biancocelesti primi in classifica

Campionato
di Matteo Esposito
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La Lazio supera 2-1 il Cagliari e conquista tre punti in rimonta che valgono il primo posto in classifica. I sardi passano in vantaggio al 20' con Nzola, servito da Fadera, ma i biancocelesti trovano il pareggio al 36' con Isaksen. Nella ripresa la squadra di casa completa la rimonta nel finale: all'83' Pinamonti, su assist di Pedraza, firma il gol del definitivo 2-1.
Con questo successo la Lazio sale dunque in vetta alla classifica.

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