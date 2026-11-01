Serie A, il Como batte 1-0 il Venezia con Da Cunha. Polemiche per un rigore negato ai lagunari

Al Sinigaglia la squadra di Cesc Fabregas supera 1-0 il Venezia grazie al calcio di rigore trasformato da Da Cunha al 43'. Il Como apre la domenica della decima giornata di Serie A con una vittoria.grazie al calcio di rigore

La gara, però, è stata segnata anche dalle polemiche per un episodio avvenuto al 28'. Il direttore di gara aveva inizialmente assegnato un calcio di rigore al Venezia per un presunto fallo di mano, salvo poi revocare la decisione dopo l'intervento del VAR. Una scelta che ha scatenato le proteste dei lagunari.

Con questo risultato il Como sale a 23 punti in classifica, mentre il Venezia resta fermo a quota 3.