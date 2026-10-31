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Serie A, Milan-Inter 3-1: i rossononeri calano il tris e si aggiundicano il derby

Campionato
di Francesca Altobelli
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Il Milan aggiudica il derby della Madonnina a San Siro superando l'Inter per 3-1.
Un avvio fulmineo dei rossoneri spiazza la difesa nerazzurra: al 4' Christian Pulisic sblocca il risultato incornando un traversone preciso di Diego Moreira. Soltanto 6 minuti più tardi, al 10', Adrien Rabiot firma il raddoppio con una conclusione dal limite dell'area che sbatte sul palo ed entra in rete.
L'Inter reagisce e al 22' accorcia le distanze con un colpo di testa di Alessandro Bastoni sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Tuttavia, al 43' un'invenzione su punizione dal limite di Diego Moreira permette al Milan di allungare nuovamente sul 3-1 prima dell'intervallo.
Nella ripresa l'Inter tenta il tutto per tutto alzando il baricentro, ma si scontra con l'attenta difesa guidata da Pavlovic e con le parate decisive di Maignan. Da segnalare al 75' un rigore inizialmente concesso ai nerazzurri e poi revocato dall'arbitro dopo la revisione al VAR.
Con questo successo, il Milan riscatta il passo falso con il Bologna e sale a quota 18 punti, accorciando le distanze dal gruppo di testa. L'Inter frena la propria corsa restando ferma a 25 punti.

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