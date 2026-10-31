Gasperini: "Mi rivedo in questa Roma in tutti i concetti di gioco. Recuperi? In teoria possono tornare tutti ma è difficile"

Al termine del successo per 2-5 sul campo dell'Udinese, Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn. Ecco le sue parole: "I numeri a volte contano e dicono qualcosa. Sicuramente, facciamo anche tanti gol con tanti giocatori diversi ed è sintomo di fiducia, di tanti giocatori che sanno di poter essere decisivi, nell'assist e nella conclusione. Per noi è un grande segnale"

Primo tempo di alto livello. Nel secondo avete abbassato i giri. Lì bisogna migliorare?

Non lo so perché quelle che si giocano anche le prime posizioni qualche problema ce l'hanno. Anche abbastanza normale, dopo il 4-0, e nonostante glielo avessi detto di continuare a difendere bene. Questa era lottava partite negli ultimi 20 giorni. Vengono a mancare le energie mentali. Il secondo preso è un brutto gol. Anche vero che appena avevamo la possibilità di accelerare un poco eravamo pericolosi.

Una curiosità in mezzo ai complimenti: Lulli e Ghilardi, i giovani tuoi, stanno avendo un grande rendimento.

Ho la fortuna di avere tutti i giocatori, anche quelli meno giovani, che ti danno disponibilità. I giovani te la danno sempre, perché vogliono emergere e migliorarsi. In questo la disponibilità è totale. Ghilardi era arrabbiato perché glielo avevano annullato un gol.

Fa parte di 7 allenatori che stanno vivendo un tour de force. Questo è il momento più difficile per un tecnico?

Un periodo così lungo e con continuità di partite, tre a settimana, faccio fatica a ricordarlo. Mi è capitato a febbraio nell'anno dell'Europa League con l'Atalanta, quando siamo andati in fondo in tutte le competizioni, ma era marzo o aprile. C'è molta fatica, giochi tutte gare di alto livello. Dopo la prossima sosta, per quanto gli impegni continueranno a essere tanti, sarà un po' meno intenso, soprattutto per noi che non abbiamo avuto Svilar, Koné, Dybala, Pellegrini... Aver ruotato la rosa e aver fatto giocare tutti ci sta aiutando".

Sui recuperi...

In teoria potrei recuperare tutte e tre prima della sosta. Ma c'è il rischio che recuperi nessuno. Vediamo in settimana.

Queste invece le parole di Gasperini in conferenza stampa

Anche nella ripresa sulle azioni offensive dell'Udinese era tarantolato.

"Chiaro che quando fai un primo tempo di quella intensità c'è il rischio che la partita è chiusa e cali. Non volevo fare brutta figura, quei primi 45' erano stati troppo belli per rovinarli. Udine è sempre un campo ostico".

Ghilardi premiato dal gol

"Era dispiaciuto dopo il gol annullato in Champions League, vedo un ragazzo che sta reagendo, sta molto bene fisicamente e nelle marcature e nei contrasti vedo un ragazzo che sta crescendo".

Nel primo tempo già dopo il primo gol abbiamo visto una Roma che è andata in gestione con poi quella fiammata da tre reti e due legni



"La mentalità da gestione l'ho vista più nella ripresa, nel primo tempo ho visto una squadra sempre sul pezzo".

Si aspettava di essere già a questo punto del percorso?

Non puoi mai sapere quello che accadrà. Ho un gruppo che ha fame e voglia di migliorarsi.

Quanto si rivede in questa Roma?

Mi ci rivedo in tutti i concetti di gioco. Pure dai gol di bella fattura. Ndicka segna di testa su corner, tutti gli altri invece sono con degli assist molto belli".