Roma, la banda del gol: sono 14 i marcatori diversi in stagione

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Dopo il roboante 2-5 al Bluenergy Stadium di Udine, la Roma ricava altri 3 punti preziosi per la classifica prima della trasferta europea all'Old Trafford contro il Manchester United. Un successo roto...
Il capitano dell'Udinese, Jesper Karlström, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match per 2-5 contro la Roma. Ecco le sue parole. Ci aiuti a capire come mai si subisce gol così facilmente?...
Entrambi a segno nel match di questa sera, Ndicka e Cristante hanno parlato ai microfoni di Dazn Nel secondo tempo è un po' calata la concentrazione. Risponde Ndicka: "Quando vinci quattro a zero il p...
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