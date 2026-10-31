Roma, la banda del gol: sono 14 i marcatori diversi in stagione

Roma. Stasera ha segnato Serie A, che si è aggiunto alla lista. Sono 14 i calciatori i marcatori diversi in stagione della. Stasera ha segnato Ghilardi , al primo centro in, che si è aggiunto alla lista.

La Roma ha inoltre tre punti in più rispetto allo scorso anno e ha il miglior attacco del campionato. In totale, nella stagione, sono 36 i gol segnati dalla truppa di Gasperini.