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Ghilardi: "Sono contento per il primo gol in A. Ho esultato meglio di Lulli"

Interviste Partita
di R.P.
Ghilardi
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Ha parlato ai microfoni di Dazn Ghilardi, al primo gol in Serie A questa sera, che ha chiuso la partita contro l'Udinese, mettendo il lucchetto finale al match.
Con lo Slovan Bratislava ti avevano annullato il quinto gol della squadra oggi invece sei riuscito a festeggiare questo gol questo primo gol in Serie A.
"Sono molto contento, ho calciato con tutta la forza che avevo. Verso fine partita avevo pure i crampi ai polpacci ero morto, non mi hanno visto".
Hai esultato meglio di Lulli però..
"Si si ma Ema non è abituato, io ne ho fatti uno in B uno in C, pochi però ne ho fatti".
Un bel gol...
"Si sono contento, ci ho messo più di due stagioni a farlo ma ci sono riuscito".
Quanto vi aiuta il calcio di Gasperini che anche con i difensori dovete sempre attaccare l'area di rigore come degli attaccanti aggiunti?
Sì hai detto tutto giusto, siamo siamo abituati ad inserirci a giocare area di rigore. Una cosa che dice sempre il mister è che tutti abbiamo le qualità per fare l'assist o il gol che sia il difensore centrocampista attaccante e anche in allenamento ci lavoriamo molto penso penso si veda.
Stai trovando il tuo spazio…
"Sì, sì, assolutamente siamo veramente tutti titolari, si può vedere perché penso tutti abbiano giocato tutti hanno avuto il suo minutaggio per far vedere le proprie qualità e ognuno ha fatto quello che doveva fare stiamo facendo una grande stagione e cerchiamo di continuare così, dato che le partite sono tante abbiamo bisogno di tutti". 

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