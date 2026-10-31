Roma, una macchina da gol senza precedenti: per la prima volta nella storia segnate 28 reti nelle prime dieci partite di campionato

Un dato senza precedenti. Con le cinque reti siglate contro l'Udinese, la Roma ha raggiunto quota 28 gol segnati nelle prime dieci giornate di campionato. Un numero che non era mai stato raggiunto nella storia del club giallorosso e che testimonia come la squadra allenata da Gian Piero Gasperini sia una vera e propria macchina da gol capace di creare e concretizzare incessantemente.

Superato il record di 26 reti raggiunto in due occasioni: nella stagione 1960-1961 e in quella 2016-2017.