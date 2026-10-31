Malen da record: è il calciatore che ha segnato più gol nel 2026 nei top cinque campionati europei

Donyell Malen è una vera e propria macchina di gol. L'olandese non smette di segnare e la Roma di Gian Piero Gasperini continua a macinare risultati. Il numero 14 è andato a segno anche nel primo tempo contro l'Udinese, concluso sullo 0-4 a favore dei capitolini.

Malen ha siglato il suo ventiduesimo gol nel 2026 ed è il calciatore che ne ha segnati di più nei top cinque campionati europei sia in generale che in trasferta (12).