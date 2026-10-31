UDINESE-ROMA: le pagelle: CRISTANTE 7.5 "Air Bryan" - GHILARDI 7 "Impiegato modello"

LAROMA24.IT - Niente scherzetti per la Roma nella notte di Halloween. Anzi i dolcetti decide di scartarli tutti nel primo tempo rifilando quattro gol all'Udinese. Cristante prima svetta di testa, poi colleziona l'assist per il gol di Mora. Roma che si concede il lusso di colpire due legni con Soulè e Malen. Un tandem che però si fa perdonare visto che il tris porta le loro firme: assist per Mati, gol di Donyell. Per non farsi mancare niente i giallorossi calano il poker prima dell'intervallo con il colpo di testa di Ndicka su pennella, ancora una volta, di Soulè. Nella ripresa l'attenzione cala e arrivano due gol dell'Udinese ma per fortuna prima del fischio finale c'è spazio per un altro gol della Roma che porta la firma di Daniele Ghilardi.

GOLLINI 6: Attento nel primo tempo quelle poche volte che viene chiamato in causa. Non perfetto sulla conclusione dalla distanza di Miller che porta al gol di Zaniolo.

GHILARDI 7: Coinvolto poco in fase d'impostazione e in quella difensiva nei primi 45 minuti. Quando nella ripresa il lavoro aumenta lui è l'impiegato perfetto e risponde presente. Trova la gioia del primo gol con la maglia giallorossa che chiude il match

NDICKA 7: Argina bene Davis e segna in uno stadio non banale. Mette la ciliegina sulla torta siglando il quarto gol della Roma e del suo periodo di grande forma.

HERMOSO 6.5: Fisicità e anche qualche lancio di pregevole fattura che non guasta mai. Si comporta bene, come sempre. AL 84' KOULIERAKIS S.V.

MOLINA 6: Torna da ex contro l'Udinese. Conservativo nel primo tempo, più propositivo nel secondo. Gasperini gli cambia tre ruoli nella stessa gara e lui esegue senza rubare l'occhio.

DE ROON 6: Guida la mediana come un professore. Gli basta uno sguardo per far capire che dalle sue parti non sono concessi regali. Cala i giri del motore nella ripresa, ma è fisiologico.

CRISTANTE 7.5: Udine gli porta bene, Air Bryan mette a referto gol e assist, sfiorando anche la doppietta. In coppia con De Roon ha la possibilità di inserirsi di più e la sua presenza in area risulta sempre decisiva

WESLEY 7: Parla la stessa lingua di Mora e si capiscono bene sulla corsia. Cross per il gol di Cristante e bravo, bravissimo, anche in fase di copertura. AL 79' RENSCH S.V.

SOULÈ 7: Lo spunto è quello giusto, anche l'inserimento ma la mira no. Colpisce un palo, ma colleziona due assist per Malen e Ndicka. AL 79' MANCINI S.V.

MORA 7: Qualche scambio con Wesley, qualche giocata di classe e un gol facile facile. Sfrutta bene l'occasione che Gasperini gli concede da titolare portando a tre reti il bottino stagionale. AL 59' PISILLI 6: Mezz'ora ordinata e senza sbavature.

MALEN 7: Lotta bene di fisico contro Kabasele, si divora un gol di sinistro centrando l'incrocio dei pali, ma si fa perdonare qualche istante dopo sempre con il sinistro. Trova l'8° gol in campionato, l'11° stagionale. AL 59' CASTRO 6 Entra in un momento dove la squadra abbassa i giri del motore e per lui non è semplice tenere alto il ritmo. Gasp gli chiede qualcosa in più dal punto di vista della cattiveria e allora l'argentino mette l'assist per il pokerissimo.

GASPERINI 7: Indovina tutte le mosse e prende minuziosamente il minutaggio per effettuare cambi mirati e in ottica Champions. Una Roma perfetta, o quasi. Un difetto? il solito gol preso in avvio di secondo tempo che il mister non riesce ancora a debellare.