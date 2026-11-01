Ndicka, il passato è lontano. Segna anche lui nello stadio della grande paura

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Ventotto gol in dieci giornate, trentasei in totale aggiungendo le tre reti in Champions League. La Roma è una macchina da gol e i marcatori in stagione diventano addirittura quattordici. L'ultimo ad...
Martedì la Roma sarà impegnata a Manchester contro i Red Devils in Champions League. La squadra si allena questa mattina in Friuli e poi partirà verso l'Inghilterra. Dybala, secondo le informazioni r...
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Archiviata agevolmente la pratica Udinese, la Roma è pronta a rituffarsi in Champions League. La squadra giallorossa martedì sera sarà protagonista a Old Trafford per la sfid...
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