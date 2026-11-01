I VOTI DEGLI ALTRI: Cristante: "Sontuoso". Soulè: Intraprendente"

Una vittoria importante in una partita che poteva diventare una trappola. Il migliore in campo è Cristante: "Il motivo per cui gioca sempre - ieri era la terza di fila - è una honoris causa. Ieri aveva la fascia al braccio e la corona d'alloro in testa: regia, duelli, posizionamento, corse, tutto da manuale. Sontuoso ben oltre il gol e l'assist (Corriere dello Sport). Soulé si prende un 7 da Tuttosport: "Intraprendente come sempre e creativo come sempre. Sfugge a Palma e centra il palo. Sul 3-0 abbina uno stop da applausi all'assist; dalla bandierina serve anche Ndicka".
"Gioca quasi in ciabatte per un'ora: si perde Zaniolo a inizio ripresa e poi cerca fortuna in avanti. E trova la soddisfazione del 2-5 finale": Ghilardi ieri ha trovato il primo gol in A. Questo il commento del 7 su Il Messagero.
CORRIERE DELLO SPORT
GOLLINI 6
GHILARDI 7,5
NDICKA 7,5
HERMOSO 7
MOLINA 6
CRISTANTE 8
DE ROON 7,5
WESLEY 7
SOULE' 7,5
MORA 7,5
MALEN 7,5
PISILLI 6,5
CASTRO 6,5
KOULIERAKIS SV
RENSCH SV
MANCINI SV
GASPERINI 7,5
TUTTOSPORT
GOLLINI 6
GHILARDI 7
NDICKA 7
HERMOSO 6,5
MOLINA 6
DE ROON 6,5
CRISTANTE 7,5
WESLEY 7
SOULE' 7
MORA 7
MALEN 7,5
KOULIERAKIS SV
RENSCH SV
MANCINI 6
CASTRO 6,5
PISILLI 6
GASPERINI 7
IL MESSAGGERO
GOLLINI 6
GHILARDI 7
NDICKA 7
HERMOSO 6,5
MOLINA 6
CRISTANTE 8
DE ROON 6,5
WESLEY 6,5
SOULE' 7
MORA 7
MALEN 7
KOULIERAKIS NG
RENSCH NG
MANCINI 6
PISILLI 6
CASTRO 6
GASPERINI 7,5
CORRIERE DELLA SERA
GOLLINI 6
GHILARDI 7
NDICKA 7
HERMOSO 6,5
MOLINA 6
CRISTANTE 8
DE ROON 7
WESLEY 6,5
SOULE' 7,5
MORA 7
MALEN 7
KOULIERAKIS SV
RENSCH SV
MANCINI SV
PISILLI 6
CASTRO 6
GASPERINI 7,5
REPUBBLICA
GOLLINI 6
GHILARDI 7
NDICKA 6,5
HERMOSO 6,5
MOLINA 6,5
DE ROON 6,5
CRISTANTE 7,5
WESLEY 6
SOULE' 7,5
MORA 7
MALEN 7,5
KOULIERAKIS SV
RENSCH SV
MANCINI SV
PISILLI 6
CASTRO 6,5
GASPERINI 7,5
IL TEMPO
GOLLINI 6,5
GHILARDI 7
NDICKA 7
HERMOSO 6,5
MOLINA 6,5
CRISTANTE 8
DE ROON 6,5
WESLEY 7
SOULE' 7,5
MORA 7
MALEN 7
KOULIERAKIS SV
RENSCH SV
MANCINI SV
PISILLI 6
CASTRO 6
GASPERINI 7
IL ROMANISTA
GOLLINI 6
GHILARDI 7
NDICKA 7
HERMOSO 6,5
WESLEY 6,5
CRISTANTE 7,5
DE ROON 6,5
MOLINA 6
SOULE' 7
MORA 6,5
MALEN 7
KOULIERAKIS SV
RENSCH 6
MANCINI 6
PISILLI 6
CASTRO 6
GASPERINI 7