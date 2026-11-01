I VOTI DEGLI ALTRI: Cristante: "Sontuoso". Soulè: Intraprendente"

Una vittoria importante in una partita che poteva diventare una trappola. Il migliore in campo è Cristante: "Il motivo per cui gioca sempre - ieri era la terza di fila - è una honoris causa. Ieri aveva la fascia al braccio e la corona d'alloro in testa: regia, duelli, posizionamento, corse, tutto da manuale. Sontuoso ben oltre il gol e l'assist (Corriere dello Sport). Soulé si prende un 7 da Tuttosport: "Intraprendente come sempre e creativo come sempre. Sfugge a Palma e centra il palo. Sul 3-0 abbina uno stop da applausi all'assist; dalla bandierina serve anche Ndicka".

"Gioca quasi in ciabatte per un'ora: si perde Zaniolo a inizio ripresa e poi cerca fortuna in avanti. E trova la soddisfazione del 2-5 finale": Ghilardi ieri ha trovato il primo gol in A. Questo il commento del 7 su Il Messagero.

CORRIERE DELLO SPORT

GOLLINI 6

GHILARDI 7,5

NDICKA 7,5

HERMOSO 7

MOLINA 6

CRISTANTE 8

DE ROON 7,5

WESLEY 7

SOULE' 7,5

MORA 7,5

MALEN 7,5

PISILLI 6,5

CASTRO 6,5

KOULIERAKIS SV

RENSCH SV

MANCINI SV

GASPERINI 7,5

TUTTOSPORT

GOLLINI 6

GHILARDI 7

NDICKA 7

HERMOSO 6,5

MOLINA 6

DE ROON 6,5

CRISTANTE 7,5

WESLEY 7

SOULE' 7

MORA 7

MALEN 7,5

KOULIERAKIS SV

RENSCH SV

MANCINI 6

CASTRO 6,5

PISILLI 6

GASPERINI 7

IL MESSAGGERO

GOLLINI 6

GHILARDI 7

NDICKA 7

HERMOSO 6,5

MOLINA 6

CRISTANTE 8

DE ROON 6,5

WESLEY 6,5

SOULE' 7

MORA 7

MALEN 7

KOULIERAKIS NG

RENSCH NG

MANCINI 6

PISILLI 6

CASTRO 6

GASPERINI 7,5

CORRIERE DELLA SERA



GOLLINI 6

GHILARDI 7

NDICKA 7

HERMOSO 6,5

MOLINA 6

CRISTANTE 8

DE ROON 7

WESLEY 6,5

SOULE' 7,5

MORA 7

MALEN 7

KOULIERAKIS SV

RENSCH SV

MANCINI SV

PISILLI 6

CASTRO 6

GASPERINI 7,5

REPUBBLICA

GOLLINI 6

GHILARDI 7

NDICKA 6,5

HERMOSO 6,5

MOLINA 6,5

DE ROON 6,5

CRISTANTE 7,5

WESLEY 6

SOULE' 7,5

MORA 7

MALEN 7,5

KOULIERAKIS SV

RENSCH SV

MANCINI SV

PISILLI 6

CASTRO 6,5

GASPERINI 7,5

IL TEMPO

GOLLINI 6,5

GHILARDI 7

NDICKA 7

HERMOSO 6,5

MOLINA 6,5

CRISTANTE 8

DE ROON 6,5

WESLEY 7

SOULE' 7,5

MORA 7

MALEN 7

KOULIERAKIS SV

RENSCH SV

MANCINI SV

PISILLI 6

CASTRO 6

GASPERINI 7

IL ROMANISTA

GOLLINI 6

GHILARDI 7

NDICKA 7

HERMOSO 6,5

WESLEY 6,5

CRISTANTE 7,5

DE ROON 6,5

MOLINA 6

SOULE' 7

MORA 6,5

MALEN 7

KOULIERAKIS SV

RENSCH 6

MANCINI 6

PISILLI 6

CASTRO 6

GASPERINI 7