X, gli auguri della Roma a Ranieri: "Buon compleanno, Claudio"

Buon compleanno, Claudio Ranieri 🎂 #ASRoma https://t.co/01ushlPob5— AS Roma (@OfficialASRoma) October 20, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Si è fermato Alaba, il difensore ex Real Madrid adesso all'Udinese. I bianconeri, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno comunicato quanto segue. "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha ri...
Francesco Totti ieri sera ha presentato il suo libro, "Oltre", scritto insieme ad Alessandro Alciato, al Brancaccio. Alla fine ha raccontato un episodio particolare, una visita alla prostata che il su...
Okaka, se la ricorda la notte di Bratislava e lei titolare al posto di Totti?Pochissimo, del resto sono passati tanti anni. Mi sono sorpreso, questo sì, quando il mister ha detto che sarei partito tit...
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