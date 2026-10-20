L’Olimpico indossa il vestito di gala: oltre 63mila sugli spalti

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
LEGGO (F. BALZANI) - Rialzarsi anche in Europa, dopo averlo fatto in campionato. La Roma stasera all’Olimpico (ore 21, Sky Sport), è a caccia di punti pesanti in un girone di Champions che la vede fer...
Otto mesi per tornare ad essere protagonista e, perché no, convincere la Roma a sedersi al tavolo per discutere di un nuovo contratto. La missione di Lorenzo Pellegrini è cominciata in salita, complic...
IL TEMPO (L. PES) - Dybala senza «Joya». L’argentino dovrà restare ai box per altre due settimane a causa di una lieve lesione al polpaccio inizialmente sfuggita agli esami strumentali. A darne notizi...
Loading