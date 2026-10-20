Dybala out due settimane: "C’è una piccola lesione"

Niente Joya, per almeno altre due settimane. La Roma dovrà rinunciare a Paulo Dybala non solo per la partita di stasera contro lo Slovan Bratislava. «Speravamo fosse più veloce il ritorno in campo, invece l’ultima risonanza ha evidenziato, anche se minima, una lesione che renderà il recupero più lungo», ha rivelato ieri Gian Piero Gasperini

Una notizia inattesa visto che sabato sera il tecnico si era detto ottimista di averlo già sabato a Napoli. Invece quello che era sembrato solo un affaticamento al polpaccio destro, accusato contro il Real Madrid, è diventato qualcosa di più serio. «Ci vorranno un paio di settimane in più», ha aggiunto Gasp [...]. Che perde Dybala in un momento particolarmente denso di appuntamenti e in un inizio stagione che sembrava decisamente diverso per l’argentino, almeno per quel che riguarda l’aspetto atletico. Paulo, infatti, era sceso in campo sempre da titolare fino a sabato scorso contro il Genoa. Un totale di 631 minuti, l’86% di quelli a disposizione.

Dybala salterà sicuramente le sfide contro Slovan, Napoli, Cagliari e Udinese. Proprio dopo la trasferta in Friuli, la Roma farà nuovamente il punto sulle condizioni dell’argentino nella speranza di recuperarlo contro Manchester United e Sassuolo quando Gasp spera di riavere anche Koné [...]. Buone notizie, invece, da Cristante, che sarà a disposizione sabato al Maradona. «Ci siamo, sto per tornare», ha assicurato il centrocampista prima della rifinitura di ieri.

(Gasport)