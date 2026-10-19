VIDEO - Gasperini sulla possibilità di vedere insieme Malen e Castro: "Forse a partita in corso. Non voglio snaturare la squadra"

Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Il tecnico giallorosso si è soffermato anche sulla possibilità di vedere giocare insieme le due punte, Castro e Malen. Ecco le sue parole: "Castro ha fatto un gran gol l'altra sera, per caratteristiche potrebbe essere una partita in cui possono giocare insieme. Non so se dall'inizio, probabilmente a partita in corso eventualmente. Non voglio snaturare le geometrie e gli schemi di una squadra che sta facendo gol, sta creando tante situazioni, solo per la voglia di vedere giocare due giocatori insieme. C'è un reparto d'attacco che funziona, con caratteristiche diverse, per adesso va bene così. Non ho la necessità di cercare altre soluzioni, poi può essere perché è il tipo di partita che può prestarsi a questo".

🗣️ #Gasperini sulla possibilità di vedere #Castro e #Malen insieme 💛 https://t.co/3OJmZcNBQY — laroma24.it (@LAROMA24) October 19, 2026