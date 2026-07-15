Roma, cambio nello staff di Gasperini: saluta il match analyst Beccaccioli. Arriva Carletti

La stagione 2026-2027 della Roma è ufficialmente iniziata nella giornata di lunedì. La squadra sta lavorando a Trigoria per la prima fase del ritiro. All'interno dello staff di Gian Piero Gasperini, intanto, è arrivato un altro cambio. Come riportato da Filippo Biafora, il match analyst Simone Beccaccioli ha salutato il club giallorosso. Al suo posto, nello stesso ruolo, è arrivato Leonardo Carletti.