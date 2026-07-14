Calciomercato Roma: sul taccuino di D'Amico c'è anche Endrick. Si lavora a un prestito oneroso

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
L'obiettivo Mason Greenwood è definitivamente sfumato per la Roma. L'inglese è arrivato in Turchia per firmare il contratto con il Fenerbahce e ha già posato con la maglia del club gialloblu: "Ciao ti...
Il mercato della Roma sta entrando nel vivo. La dirigenza giallorossa è al lavoro su più tavoli per regalare il prima possibile dei rinforzi a Gian Piero Gasperini. L'attenzione principale, non è un s...
Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio ufficiale: Paulo Dybala e la Roma ancora insieme per un'altra stagione, la quinta in maglia giallorossa dell'argentino. Come riportato dall'edizione odier...
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