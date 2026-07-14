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Calciomercato Roma: sul taccuino di D'Amico c'è anche Endrick. Si lavora a un prestito oneroso

Mercato
di FabioD
martedì, 14 luglio 2026 alle 17:09
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La Roma cerca rinforzi di qualità nel reparto offensivo. Tra i tanti nomi monitorati dal direttore sportivo Tony D'Amico c'è anche quello di Endrick. Come riportato dal sito del quotidiano, la Roma starebbe lavorando alla pista che porterebbe il brasiliano di proprietà del Real Madrid nella Capitale. 
Il brasiliano classe 2006, che ha giocato al Lione nella seconda parte dell'ultima stagione ed è stato convocato da Carlo Ancelotti al Mondiale, potrebbe trovare pochissimo spazio al Real Madrid a causa della molta concorrenza. La dirigenza giallorossa sta pensando a un prestito oneroso per convincere il club spagnolo. A complicare l'affare c'è anche José Mourinho a causa dei rapporti tesi con i Friedkin
(gazzetta.it) 
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