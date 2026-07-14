Calciomercato Roma: sul taccuino di D'Amico c'è anche Endrick. Si lavora a un prestito oneroso

Calciomercato Roma: Greenwood è arrivato in Turchia. Ringrazia i tifosi con la maglia del Fenerbahce (VIDEO)

lug 14, 17:23

L'obiettivo Mason Greenwood è definitivamente sfumato per la Roma. L'inglese è arrivato in Turchia per firmare il contratto con il Fenerbahce e ha già posato con la maglia del club gialloblu: "Ciao ti...