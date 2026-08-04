HERMOSO: "A centrocampo mi sono trovato bene. Siamo una squadra forte quando siamo tutti uniti. Gasperini? Quando parla dice le cose come stanno"

Mario Hermoso, al termine del match amichevole vinto dalla Roma contro il Newport County, ha parlato della partita e del suo nuovo utilizzo nel reparto di centrocampo.

Sei stato protagonista assoluto di questa vittoria. Gol, rigore procurato, in un ruolo in cui ti abbiamo visto poche volte

"Sì, una grande partita, soprattutto nel secondo tempo loro hanno iniziato a pressare ed era un po' più difficile ma noi abbiamo iniziato a giocare. Per me era un ruolo un po' diverso, ma mi sono trovato bene con i compagni. L'importante è vincere perché questo porta fiducia per le prossime partite"

Come ti ha spiegato Gasperini la scelta di metterti a centrocampo?

"Sappiamo che mancano dei compagni che devono arrivare. Ci alleniamo per migliorarci ogni volta e proviamo di fare le cose come il mister vuole. Dobbiamo avere la mentalità di fare il ruolo con cui il mister ti mette in campo. Certo, all'inizio è un po' diverso: per la testa, per il movimento, è una posizione un po' diversa ma alla fine mi sono trovato molto bene"

Gasperini ha detto che la Roma sarà competitiva. Quando lo sarà?

"Il mister quando ha parlato ha sempre detto le cose come sono. Sappiamo che siamo forti quando siamo tutti uniti, con la mentalità di fare grandi cose come abbiamo fatto l'anno scorso. Questa è una cosa che deve fare il direttore sportivo, la società, vedere quali pezzi mancano per la squadra e noi dobbiamo accogliere nello spogliatoio tutti i compagni che arrivano. Stiamo lavorando per fare una grande stagione e aspettiamo che arrivino i giocatori dal Mondiale"

Castro e Koulierakis come li hai visti?

"Li ho visti bene. Sono due ragazzi che hanno la voglia di fare le cose bene. Arrivano in una squadra che ha fatto una grande stagione l'anno scorso. Sono pezzi importanti per fare una grande stagione in campionato e in Champions. Tutti i compagni che arrivano da noi sono i benvenuti"