Calciomercato Roma: giallorossi in contatto con gli agenti di Summerville per abbassare la richiesta del West Ham

La Roma ha riallacciato i contatti con gli agenti di Crysencio Summerville. L'affare resta complesso, ma la dirigenza giallorossa ci sta provando. Nella giornata di ieri è arrivato il primo incontro tra le parti, ma i contatti, come riportato su X dal giornalista Francesco Guerrieri, stanno proseguendo anche oggi. L'obiettivo dei giallorossi è quello di dialogare con l'entourage dell'attaccante olandese per abbassare la richiesta economica del West Ham.

Per #Summerville la #Roma sta parlando con gli agenti provando ad abbassare i costi. Oggi la richiesta del West Ham è più o meno la stessa che faceva il Marsiglia per Greenwood 🇳🇱🟡🔴 pic.twitter.com/KglfDpzXzB — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) July 15, 2026