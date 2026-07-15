Calciomercato Roma, Rio Ferdinand sicuro: "Koné andrà al Manchester United. Affare da 53 milioni di euro"

Nella serata di ieri è svanito il sogno Mondiale di Manu Koné. Il centrocampista, subentrato nella ripresa durante la semifinale persa dalla Francia contro la Spagna, è stato comunque protagonista di un torneo giocato ad altissimo livello. Il classe 2001 può lasciare la Roma e su di lui sembra esserci l'interesse concreto del Manchester United.

In merito a un suo trasferimento, non ha dubbi la leggenda dei Red Devils Rio Ferdinand che ha parlato così sul suo canale Youtube: "Me lo ha confermato anche Fabrizio Romano, il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 53 milioni di euro. Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick".

Il giornalista, però, nelle scorse ore non ha riportato nessun accordo tra i club, ma solo di come il club inglese abbia chiesto alcune informazioni agli agenti del centrocampista giallorosso.