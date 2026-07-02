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L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

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di FabioD
giovedì, 02 luglio 2026 alle 6:00
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Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un soggiorno riservato e rilassante, dove si incontrano bellezza, attenzione ai dettagli e comfort.
La posizione è ideale: a soli 50 metri dal mare cristallino e 300 metri dalla spiaggia attrezzata. Un rifugio perfetto per chi cerca pace e relax, a pochi passi dal mare e a pochi chilometri dal centro di Castellabate. Qui il tempo rallenta, tra i sentieri nel verde e l’aria del mare.

Servizi e informazioni

La nostra struttura offre una gamma completa di servizi per un soggiorno confortevole. Dalla sicurezza alla privacy, ogni aspetto è curato nei minimi dettagli per offrirvi un'esperienza indimenticabile.
  • Parcheggio privato interno
  • Sicurezza: rilevatori di monossido e sensori
  • Nessun orario di rientro
  • Camere personalizzate per tipologia e arredamento
  • Bagno privato, asciugacapelli, asciugamani e saponi
  • Doppio affaccio mare/giardino per alcune stanze
  • Wi-Fi
  • TV in tutte le stanze
  • Aria condizionata
  • Sala lettura e relax
  • Patio e giardino
  • Guida online per esplorare la zona
  • Il mare a San Marco
  • Esperienze in Cilento
Prenota ora e lasciati trasportare in un'esperienza che resterà nel tuo cuore per sempre.
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Parma
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6
Cagliari
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Monza
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