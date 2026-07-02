L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un soggiorno riservato e rilassante, dove si incontrano bellezza, attenzione ai dettagli e comfort.

La posizione è ideale: a soli 50 metri dal mare cristallino e 300 metri dalla spiaggia attrezzata. Un rifugio perfetto per chi cerca pace e relax, a pochi passi dal mare e a pochi chilometri dal centro di Castellabate. Qui il tempo rallenta, tra i sentieri nel verde e l’aria del mare.

Servizi e informazioni

La nostra struttura offre una gamma completa di servizi per un soggiorno confortevole. Dalla sicurezza alla privacy, ogni aspetto è curato nei minimi dettagli per offrirvi un'esperienza indimenticabile.

Parcheggio privato interno

Sicurezza: rilevatori di monossido e sensori

Nessun orario di rientro

Camere personalizzate per tipologia e arredamento

Bagno privato, asciugacapelli, asciugamani e saponi

Doppio affaccio mare/giardino per alcune stanze

Wi-Fi

TV in tutte le stanze

Aria condizionata

Sala lettura e relax

Patio e giardino

Guida online per esplorare la zona

Il mare a San Marco

Esperienze in Cilento

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